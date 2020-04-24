24 апреля 2020, 20:26
Около 50 тысяч россиян не могут вернуться из-за границы
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассказало, что около 50 тысяч граждан находятся сейчас за рубежом и ждут возвращения в Россию. Об этом сообщил ТАСС.
По данным RT, ведомство уточнило, что «все эти граждане ожидают специальных вывозных рейсов, которые доставят их в Россию». Они «с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между Россией и другими странами».