Около 400 россиян заразились коронавирусом на турецких курортах

На турецких курортах в 2020 году коронавирусом заразились около 400 россиян из более чем 1,5 миллиона человек. В посольстве России в Анкаре посчитали принятые властями республики меры эффективными.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов рассказал «РИА» Новости, что 11 россиян, которые заразились коронавирусом на турецких курортах, умерли.

«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы все-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более двух миллионов россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга, — порядка 1,6 миллиона, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение», — рассказал он.

В Турции во время туристического сезона строго соблюдались социальная дистанция на всех объектах от аэропорта до пляжа, масочный режим, обеспечивалась немедленная изоляция заболевших.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ноябре прошлого года заявляла, что с августа по сентябрь в Турции побывали около 1,5 миллиона человек. Коронавирус подтвердился более чем у 10 тысяч из них. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова не согласилась с цифрами Роспотребнадзора. Она рассказала «360», что, по статистике страховых компаний, процент заражения россиян в Турции «очень небольшой»: среди тех, кто едет по турпутевке, «на полмиллиона заражаются 150 человек».