Около 26% жителей России запланировали летний отпуск за рубежом

Представители сервиса провели исследование с участием 2,4 тысячи жителей России.

Летнего отпуска за рубежом в этом году ожидают 25,9%. А вот 74,1% участников опроса уже перенесли свой отдых на осень.

Об окончании режима самоизоляции в мае этого года говорят 96% респондентов. Все необходимые меры предосторожности, которые установили эксперты Всемирной организации здравоохранения, соблюдают 83,2% опрошенных. При этом дома на самоизоляции остаются 88,4% участников исследования. За город выехали лишь 11,6%.

Ранее из-за пандемии коронавируса большое количество россиян лишилось возможности отправиться долгожданный отпуск за рубежом. Некоторым из них даже сложно вернуть собственные деньги, которые они отдали за поездку. Специалисты Роскачества пояснили, что в подобной ситуации существует два варианта развития событий: можно потребовать расторжение контракта в туристической компании или аннулировать договор.