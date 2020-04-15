    15 апреля 2020, 10:18

    Около 26% жителей России запланировали летний отпуск за рубежом

    Ольга Ситникова

    Специалисты сервиса для путешествий OneTwoTrip определили, как граждане России планируют отпуск во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил сайт RT.

    Представители сервиса провели исследование с участием 2,4 тысячи жителей России.

    Летнего отпуска за рубежом в этом году ожидают 25,9%. А вот 74,1% участников опроса уже перенесли свой отдых на осень.

    Об окончании режима самоизоляции в мае этого года говорят 96% респондентов. Все необходимые меры предосторожности, которые установили эксперты Всемирной организации здравоохранения, соблюдают 83,2% опрошенных. При этом дома на самоизоляции остаются 88,4% участников исследования. За город выехали лишь 11,6%.

    Ранее из-за пандемии коронавируса большое количество россиян лишилось возможности отправиться долгожданный отпуск за рубежом. Некоторым из них даже сложно вернуть собственные деньги, которые они отдали за поездку. Специалисты Роскачества пояснили, что в подобной ситуации существует два варианта развития событий: можно потребовать расторжение контракта в туристической компании или аннулировать договор.