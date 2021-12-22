Около 250 тысяч иностранцев посетили Санкт-Петербург за 2021 год

За 2021 год Санкт-Петербург принял около 5,8 миллиона туристов, причем доля иностранных гостей из этого числа составила 250 тысяч человек. Об этом написало издание «Петербургский дневник».

Городская казна города за этот год пополнилась на 234 миллиона рублей за счет турпотока, несмотря на пандемию коронавируса.

Также стало известно, что Петербург стал лидером рейтинга участников финала X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2021. Помимо Северной столицы в данном списке были представлены еще 36 городов. Вторую строчку рейтинга заняла Нижегородская область, а на третьем расположилась Свердловская область.