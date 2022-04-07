Около 17 миллионов отдыхающих приедут в Краснодарский край в 2022 году

Как минимум 17 миллионов отдыхающих посетят Краснодарский край в 2022 году. Власти региона уже начали подготовку к туристическому сезону. Такой информацией поделился губернатор Вениамин Кондратьев. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Сейчас на Черном море забронировали уже половину номеров в отеле. Кондратьев поручил организовать региональный штаб по подготовке и проведению туристического сезона.

«Традиционно высокий курортный сезон в Краснодарском крае стартует в мае. Мы ожидаем увеличение туристического потока. Уже сейчас на летний период забронировано более 50% номерного фонда на Черноморском побережье и около 30% — на Азовском», — рассказал политик.