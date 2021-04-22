Около 1,7 миллиона туристов из РФ посетили Чехию за шесть лет

Порядка 1,7 миллиона граждан нашей страны посетили Чехию за последние шесть лет, сообщил сайт RT со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

По информации сотрудников организации, в 2015 году в Чехию по туристической визе выехали 264,9 тысячи россиян. В 2020 году показатель был равен 78,6 тысячи туристов из РФ. За указанный период Россию посетили более 76 тысяч путешественников из Чехии.

Ранее сенатор Российской Федерации Алексей Пушков отреагировал на требование Чехии вернуть дипломатов в Москву. Он считает, что действия этой страны могут привести к понижению уровня дипотношений.