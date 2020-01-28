28 января 2020, 15:35
Около 100 тысяч туристов оформили электронную визу в Санкт-Петербург
Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия рассказала, что около 100 тысяч туристов воспользовались услугой оформления электронной визы для поездки в Санкт-Петербург. Об этом сообщил журнал Piter.TV.
По данным ИА «Невские новости», эта услуга появилась осенью 2019 года. За это время ею воспользовались: более 30 тысяч жителей Эстонии, 11,6 тысячи французов, 11 тысяч граждан Латвии.
Также более восьми тысяч виз было оформлено жителями Финляндии и примерно столько же — немцами.