Около 10 млн россиян путешествовали по стране в новогодние праздники

«Около 10 миллионов человек путешествовали по стране в период новогодних и рождественских праздников. При этом россияне выбирали в основном активный отдых на природе или оздоровительный туризм вместо традиционных экскурсий по городам», — рассказал Чернышенко.

Это связано с тем, что после самоизоляции или ограничительных мер в период пандемии гражданам захотелось встретить праздники «активно, с пользой для здоровья и в основном за городом». Соотечественники отдавали предпочтение лыжам, сноуборду, конным и пешим прогулкам, санаторно-курортным программам и термальным источникам.

Загородные отели были загружены на 70-90%, отметила газета «Взгляд».

По словам вице-премьера, ограничительные меры в ряде регионов отразились на проведении массовых гуляний и развлекательных мероприятий. Помимо этого, изменилось расписание работы предприятий питания, музеев и других любимых мест туристов. По этой причине в среднем городские гостиницы были заполнены на треть, хотя в новогодние каникулы 2020 года этот показатель достигал уровня 80%.