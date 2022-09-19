Запрет на въезд россиян в Прибалтику станет ударом для только для жителей северо-запада России | 360°

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Запрет на въезд россиян в Прибалтику станет ударом для только для жителей северо-запада России

Действия властей Прибалтики ударят по жителям Северо-Западного округа России

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Власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии ввели запрет на въезд россиян. Это решение станет ударом для жителей Северо-Западного округа России, а не для всей страны. Такое заявление в интервью «360» сделал основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Это серьезный удар в первую очередь по жителям Калининградской области. По жителям всего северо-запада России — Псковской, Новгородской, Ленинградской областей. Там у жителей буквально три часа до границы, и они часто ездили в соседние страны», — сказал он.

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По его словам, население других регионов не так сильно заметят ограничения со стороны прибалтийских государств.

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Ранее стало известно, что Литва уже не пустила 11 россиян с действующими шенгенскими визами. Отказ на посещение прибалтийской страны выдали на контрольно-пропускном пункте в городе Кибартай. Об этом сообщил ТАСС.

Запрет на въезд россиян в Прибалтику и Польшу действует с 19 сентября и распространяется на визы, выданные любыми странами Шенгенской группы.

Латвия

Визы

Литва

Евросоюз

Эстония

Польша

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