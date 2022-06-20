Ограничения на полеты в Крым захотели снять

Ограничения на полеты в Крым будут сняты после получения разрешения Министерства обороны России. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев.

В интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» он отметил, что и с Минобороны идет работа в тесном контакте.

«Вы видите, мы продлеваемся (продлеваем ограничения на полеты на юг России — прим. ред.) по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — объяснил Савельев.

Он заметил, что при временном отсутствии авиасообщения с Крымом растет число поездов в этом направлении. В этом году по железной дороге на полуостров попадет 2,3 миллиона человек (годом ранее это число составило 1,1 миллиона). Но, как отметил Савельев, «она не может компенсировать всю дельту».

По его словам, в прошлом году авиакомпании перевезли в Симферополь значительно больше — свыше четырех миллионов пассажиров.

«Да, мы сейчас выставили дополнительные поезда, вагоны, мы увеличили частоту поездов. Но это все равно не решает всех проблем», — привел «Интерфакс» слова Савельева. При этом глава Минтранса добавил, что было добавлено 500 тысяч дополнительных билетов.

Еще в середине июня появилась информация о том, что все билеты на прямые поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга были распроданы до конца июля. Для успешности курортного сезона власти Крыма запустили дополнительные составы, автобусные и морские маршруты. Гостиницы полуострова предлагают скидки до 50%.