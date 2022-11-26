Путешествия 26 ноября 2022, 19:31 Ограничение полетов в 11 городов России продлили до 3 декабря Росавиация: ограничение полетов нав 11 городов продлили до 3 декабря РИА «Новости»

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Режим ограничения авиационного сообщения продлится в 11 российских городах до 3 декабря. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.

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В список городов вошли Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курс, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, уточнило издание Neva.Today. Путешественникам придется ездить на сухопутном транспорте или использовать аэропорты в ближайших регионах. Например, в Сочи, Волгограде, Минеральных водах, Ставрополе и Москве.