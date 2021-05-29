facebook_pixel
    29 мая 2021, 02:25

    Однократную электронную визу задумали ввести в Сочи

    Дарья Бунякова

    Однократную электронную визу планируют ввести в Сочи для туристов из других стран. Такую идею озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Однократную электронную визу задумали ввести в Сочи

    Глава региона рассказал об инициативе председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

    «Краснодарский край — прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи — уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города», — сказал он депутату. Цитату привела пресс-служба краевой администрации.

    По словам Кондратьева, создание такой визы сделает посещение местных курортов проще для иностранных туристов и бизнесменов. Слуцкий отметил, что подобная система должна появиться в Сочи, где необходимо поддержать турпоток.

    «Займемся решением вопроса, объединив наши усилия и профильных министерств на уровне федерации», — пообещал председатель комитета.

    Ранее россиянам рассказали, что недорого отдохнуть в июне можно в Сочи, Калининграде и Петербурге. Также по кошельку не сильно ударит отпуск в Крыму и Анапе.