Однократную электронную визу задумали ввести в Сочи

Однократную электронную визу планируют ввести в Сочи для туристов из других стран. Такую идею озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона рассказал об инициативе председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

«Краснодарский край — прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи — уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города», — сказал он депутату. Цитату привела пресс-служба краевой администрации.

По словам Кондратьева, создание такой визы сделает посещение местных курортов проще для иностранных туристов и бизнесменов. Слуцкий отметил, что подобная система должна появиться в Сочи, где необходимо поддержать турпоток.

«Займемся решением вопроса, объединив наши усилия и профильных министерств на уровне федерации», — пообещал председатель комитета.

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