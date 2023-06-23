Путешествия 23 июня 2023, 16:03 Обозреватель Веселовский: туристическая сфера ЕС потерпела большие убытки после введения мер в отношении россиян

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Туристическая отрасль Европейского союза понесла серьезные убытки после введения в шенгенской зоне ограничительных мер в отношении россиян. Об этом сообщил политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский в беседе с «Народными новостями».

По словам эксперта, российские туристы приносили европейским странам огромную прибыль в бюджет. Путешественники из РФ всегда тратили в среднем в три-четыре раза больше туристов из других стран.

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Отмечается, что некоторые государства шенгенской зоны перестали принимать документы на оформление туристических виз от россиян после начала спецоперации.