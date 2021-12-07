АТОР попросила еще на год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами

Ассоциация туроператоров России (АТОР) призвала еще на год продлить сроки исполнения обязательств перед россиянами по закрытым странам. Свою просьбу ассоциация изложила в открытом письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Ассоциация туроператоров (АТОР) от лица ведущих туроператорских компаний России просит вас принять решение о продлении сроков исполнения обязательств перед туристами по странам, закрытым для российских граждан для посещений с целью туризма», — сказано в обращении.

В письме отмечается, что для стабильной работы туристической отрасли требуется лишь отсрочка исполнения обязательств. Правила возврата денег за сорвавшиеся из-за пандемии туры перестанут работать 31 декабря 2021 года. Как заявили в АТОР, в новом году работа сотен компаний будет заблокирована из-за судебных исков, а агентская сеть рухнет.

«Если допустить такую ситуацию, российский туристический рынок столкнется с угрозой, которая ударит по нему сильнее, чем сама пандемия», — подчеркнули авторы письма.

По их словам, отсрочка на год позволит туроператорам постепенно рассчитаться со своими клиентами. Причем другие варианты решения проблемы не помогут избежать глобальных последствий в дальнейшем.