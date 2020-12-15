Обязательный ПЦР-тест для поездки между регионами могут ввести в РФ

«С учетом вновь обострившейся ситуации, прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность введения обязательного ПЦР-исследования на предмет наличия SARS-CoV-2 для пассажиров, следующих по маршрутам межрегионального транспортного сообщения», — говорится в обращении.

Уточняется, что граждане должны будут получить результаты анализа не позже чем за два дня до путешествия.

Согласно официальной информации на 14 декабря, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 2,68 миллиона человек. 2,12 миллиона пациентов выздоровели, скончались 47,39 тысячи россиян с COVID-19.