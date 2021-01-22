Обязательный карантин установили для прилетающих в США туристов

Отмечается, что решение о введении дополнительных мер обусловлено обнаружением новых штаммов коронавируса в нескольких странах. Все гости США обязаны носить медицинские маски и сделать тест на СОVID-19 до вылета в Штаты, сообщил сайт «Политика сегодня».

Уход на карантин будет происходить уже на территории государства. Глава страны не уточнил, когда именно эти правила начнут действовать.