Обязательную самоизоляцию для прибывающих из Великобритании в Россию отменили

Приезжающие из Великобритании в Россию больше не должны отправляться в обязательную самоизоляцию. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Это правило действовало с конца декабря 2020 года и было направлено на предотвращение распространения коронавируса.

«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации „Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в целях предотвращения распространения COVID-19“», — говорится в тексте документа.

До этого момента все приезжающие из Великобритании в Россию должны были отправляться в самоизоляцию на две недели по месту жительства или пребывания.