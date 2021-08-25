Объездивший все страны мира петербуржец рассказал о самых ярких впечатлениях

Александр Жданов — самый молодой путешественник России, объездивший все страны мира. В свои 38 лет он побывал в 193 государствах. С путешественником поговорила газета «Петербургский дневник».

Жданов рассказал, что самыми опасными его поездками были путешествия в Афганистан и Сомали. Для поездок в такие страны нужно готовить большое количество документов, но молодого человека это не остановило.

В Афганистане ему удалось побывать еще до недавних событий. Однако спокойно там не было никогда.

«Я был в Кабуле и, когда ехал в машине, водитель спокойно рассказывал: „А вот здесь на прошлой неделе бомба взорвалась. Двести человек погибли“. Я хватался за голову и спрашивал себя: „Как такое возможно? Как можно говорить об этом в таком спокойном тоне? И почему об этом нигде не говорится в СМИ?“ Но водитель отвечал, что они так живут, и это их реальность, никому нет дела до Афганистана. Страшно находиться в таких военных странах!» — поделился путешественник.

С марта 2020 года Жданов живет в Австралии. Он застрял там из-за пандемии коронавируса. Однако путешественник не скучает: он пишет книгу, в которой пытается предугадать, каким будет мир через 10 лет.

«Я искренне верю, что лет через десять всех этих стран, которые я объездил, уже не будет. Будут цифровые государства, а участие человека во всех процессах будет минимизировано. Я побывал во всех странах мира, поэтому знаю, о чем говорю!» — заявил он.