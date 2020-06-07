Объем бронирования отелей россиянами в мае вырос на треть

В мае траты россиян, решивших забронировать номера в отелях и внести предоплату за дополнительные услуги, по сравнению с апрелем выросли на треть. К такому выводу пришли эксперты на основании анализа фискальных данных оператора «Платформа ОФД».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на поступившее в распоряжение агентства исследование.

«Средний чек покупки в категории „отели“ составил 1610 рублей, что на 13% выше, чем в апреле. Объем продаж при этом вырос на 30%», — сказано в документе.

Директор «Протекс-Отель» Роман Аверин объяснил агентству, что такой рост связан с отложенным спросом, сформировавшимся у россиян за месяцы самоизоляции. Граждане решили сменить обстановку и как следует отдохнуть.

«Никакого ажиотажного спроса, конечно, нет, и вряд ли можно ожидать в этом сезоне. Потребитель еще не решил, готов ли он предпочесть отечественные отели вместо зарубежных, войдет ли это в привычку», — отметил Аверин. Он предположил, что лето и весь 2020 год станет своеобразной проверкой на прочность гостинично-курортного бизнеса России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что в этом году цены на путевки на российские курорты не станут повышать из-за низкого спроса. Заграничные направления обойдутся туристам гораздо дороже обычного.