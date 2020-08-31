Покупателей авиабилетов предупредили о мошеннических сайтах

К концу лета в России активизировались мошенники, предлагающие купить авиабилеты со скидкой на поддельных сайтах. Часто эти ресурсы используют бренды известных перевозчиков и агрегаторов.

Если на конец июля таких ресурсов было около 30, то спустя две недели — уже около сотни, рассказали «Известиям» в Group-IB. Столкнуться с мошенничеством можно во всем, что касается путешествий: речь идет о самих билетах, брони номеров, аренде авто, уточнил глава одного из направлений работы компании Яков Кравцов.

По его словам, некоторые ресурсы были созданы еще до карантина, но из-за коронавируса их активировали, только когда начали открываться границы.

В «Лаборатории Касперского» за лето обнаружили свыше 130 мошеннических ресурсов с предложением купить билеты.

Потенциальных жертв мошенников должна насторожить низкая цена и непривычный домен сайта.

Руководитель направления в InfoWatch Андрей Арсеньев посоветовал также не покупать билеты на мероприятия на интернет-барахолках. Продавец может не прислать электронный билет или продать его нескольким покупателям.