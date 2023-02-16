16 февраля 2023, 16:56
Новый туристический поезд отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля
Новый экскурсионный маршрут запустили в Нижегородской области. Туристический поезд «В гости к Куркулям богородским» отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля, сообщила pravda-nn.ru.
По пути для туристов проведут мастер-класс по подбору кожи для разных изделий. Путешественники посетят в Богородске музей керамики и конюшню, где пройдет развлекательная программа.
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Отмечается, что из Нижнего Новгорода поезд отправится в 9 утра.
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