02 февраля 2023, 19:03
Новый туристический кластер может появиться в Нижегородской области
Власти Нижегородской области в ходе заседания комиссии Регионального совета по вопросам культуры, туризма и спорта обсудили возможность создания нового туристического кластера. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.
Работа творческого кластера будет направлена на популяцию русского литературного языка, а также на освещение связи поэта Александра Пушкина с регионом.
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Реализовать проект планируют к 225-летию со дня рождения писателя, которое состоится в 2024 году.
Туризм
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