Путешествия 02 февраля 2023, 19:03 Новый туристический кластер может появиться в Нижегородской области

Читать 360tv в

Власти Нижегородской области в ходе заседания комиссии Регионального совета по вопросам культуры, туризма и спорта обсудили возможность создания нового туристического кластера. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

Работа творческого кластера будет направлена на популяцию русского литературного языка, а также на освещение связи поэта Александра Пушкина с регионом.

Реклама

Реализовать проект планируют к 225-летию со дня рождения писателя, которое состоится в 2024 году.