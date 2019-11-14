Новый портал поможет туристам придумать экомаршрут по России

По его словам, Департамент проводит множество мероприятий, которые помогают развивать экологический туризм.

«Сейчас мы работаем над созданием информационного портала, где будут представлены все сведения по паркам, заповедникам и заказникам страны. Там посетитель сможет, в том числе, сформировать тур по этим красивейшим местам», — отметил Андрей Донских.

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Он также добавил, что к концу прошлого года национальные парки и заповедники России посетило около семи миллионов туристов.

«Самые популярные и посещаемые — это Байкальский, Воронежский заповедники, Плещеево озеро», — пояснил Донских.

Ранее директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула призвал обратить внимание на развитие познавательного туризма в России.