  • Новый портал поможет туристам придумать экомаршрут по России

    14 ноября 2019, 13:59

    Ольга Ситникова

    Советник Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Андрей Донских заявил о работе над ресурсом, который позволит туристам самостоятельно продумывать маршрут путешествия по заповедным местам России, сообщила НСН.

    По его словам, Департамент проводит множество мероприятий, которые помогают развивать экологический туризм.

    «Сейчас мы работаем над созданием информационного портала, где будут представлены все сведения по паркам, заповедникам и заказникам страны. Там посетитель сможет, в том числе, сформировать тур по этим красивейшим местам», — отметил Андрей Донских.

    Эксперт призвал развивать познавательный туризм в России

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    Он также добавил, что к концу прошлого года национальные парки и заповедники России посетило около семи миллионов туристов.

    «Самые популярные и посещаемые — это Байкальский, Воронежский заповедники, Плещеево озеро», — пояснил Донских.

    Ранее директор ФГБУ «Байкальский государственный природный заповедник» Василий Сутула призвал обратить внимание на развитие познавательного туризма в России.