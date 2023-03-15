Путешествия 15 марта 2023, 15:59 Новый маршрут по стене Нижегородского кремля откроют для туристов в апреле

Читать 360tv в

Заведующий филиалом НГИАМЗ, музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин в разговоре с ИА «Время Н» рассказал об открытии нового крутого маршрута по стене Нижегородского кремля.

По его словам, первые туристы смогут пройтись по стене уже в апреле, если погодные условия не помещают запустить маршрут.

Реклама

Кроме того, 7 апреля в Дмитриевской башне кремля откроется новое пространство и выставка о керамике. Входные билеты в кремль станут дороже по сравнению с прошлым годом.

Реклама