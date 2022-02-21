Новый горный курорт появится в Сочи

В горах Сочи к 2029 году откроется новый круглогодичный курорт. «Долина Васта» сможет принимать до полутора миллионов туристов в год. Об этом ИА НСН рассказал зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что общая территория горного курорта составит почти четыре тысячи гектаров. Там будут построены современные гостиницы разного уровня, апарт-отели и бальнеологический пансионат-клиника.

Последний раз такое строительство в Сочи велось еще до Олимпиады. Благодаря открытию «Долины Васта» на курорте появится две с половиной тысячи новых рабочих мест, заключил Чернышенко.