Новый год с поездками по стране: в Госдуме предложили россиянам 3 направления

В Госдуме знают, где россиянам лучше отметить Новый год в условиях закрытых границ во время пандемии. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил три направления.

В беседе с РИА «Новости» он выделил три перспективных региона для встречи 2021 года — Калугу, Сочи и Мурманскую область.

«Ни для кого давно не секрет, что Сочи — это не только пляжный отдых, но и отличный вариант для зимних праздников: лучшие горнолыжные курорты страны находятся всего в получасе езды от Адлера», — рассказал Кривоносов.

Он отметил, что в Сочи очень мягкая зима. Среднемесячная январская температура там за последние пять лет не опускалась ниже пяти градусов тепла. По словам Кривоносова, это отличный выбор для тех, кто в праздники хотел заняться зимними видами спорта, но не готов к суровым погодным условиям.

В этом году новогодней столицей России стала Калуга. В городе пройдет более ста праздничных мероприятий, среди которых парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза, большое арктическое шоу «Легенды Севера» и многое другое. Калужские туроператоры разработали новогодние маршруты, рассчитанные как на индивидуальный, так и семейный отдых.

В последние годы популярным туристическим направлением стала Мурманская область. Путешественники смогут увидеть полярную ночь, отправиться на охоту за северным оленем, а также порадоваться обилию снега, которого не хватает в центральной части России. Кривоносов посоветовал любителям активного отдыха обратить внимание на это направление.