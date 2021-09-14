Новый аэропорт предложили построить рядом с кемеровским курортом Шерегеш

Сразу две российские компании предложили проекты по организации регулярного авиасообщения с горнолыжным курортом Шерегеш в Кемеровской области. О том, необходимо ли увеличивать количество аэродромов в этом районе, рассказал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, написало ИА НСН.

По его словам, нельзя отказываться ни от одного из проектов. При большом наплыве туристов может понадобиться сразу несколько аэропортов.

«Модернизация, во-первых, дешевле обойдется. Во-вторых, у имеющегося аэропорта уже есть какие-то коммуникации, потому что человек еще туда попасть должен. Аэродром в горах — это прекрасно, но из него потом надо выбираться. Какая-нибудь горная гроза и вы на этом аэродроме жить будете неделю. Вопрос, в конечном счете, в пропускной способности. Может, потребуются оба», — отметил Журавлев.

Ранее компания «Сибирские аэропорты» предложила наладить сообщение с кемеровским курортом Шерегеш, реконструировав действующий аэродром в Таштаголе за один миллиард рублей. Компания «Новапорт» за 14 миллиардов рублей готова построить новый аэропорт в горах.