Новые туристические кластеры построят в Дагестане

Пять новых туристических кластеров возведут в Дагестане. Благодаря этому только в нынешнем году поток путешественников в регион увеличится на 20-30%, сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта.

Здесь организуют прибрежные, горные, предгорные туристические программы, поездки в Дербент. Еще гости Дагестана смогут ходить на охоту и рыбалку на Ачикольских озерах. Сейчас готовятся профильные инвестиционные площадки и ведется работа по созданию объектов, которые будут работать на протяжении всего года. Например, построят гостевые дома в районах кольцевого маршрута «Легенды Дагестана».