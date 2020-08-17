Новые рейсы запустят в аэропорту Кургана

Авиакомпания Utair с 1 по 29 сентября запустит новые рейсы из Кургана до Москвы и обратно. Самолеты будут оправляться в вечернее время по вторникам, четвергам и субботам. В Курган борт прибудет в 17:00, в столицу вылетит в 22:50.

Помимо этого, в аэропорту запланированы рейсы еще одной авиакомпании.

«„Победа“ начнет работу у нас со 2 октября», — рассказали в пресс-службе аэропорта.