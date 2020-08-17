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    17 августа 2020, 11:40

    Новые рейсы запустят в аэропорту Кургана

    Анастасия Кременчугская

    В сентябре в курганском аэропорту запустят новые рейсы. Можно будет улететь в Москву в вечернее время. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Авиакомпания Utair с 1 по 29 сентября запустит новые рейсы из Кургана до Москвы и обратно. Самолеты будут оправляться в вечернее время по вторникам, четвергам и субботам. В Курган борт прибудет в 17:00, в столицу вылетит в 22:50.

    Помимо этого, в аэропорту запланированы рейсы еще одной авиакомпании.

    «„Победа“ начнет работу у нас со 2 октября», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

    Новости SMI.FM