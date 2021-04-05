Новые поезда из Санкт-Петербурга начнут ходить на четыре морских курорта

Новые поезда из Санкт-Петербурга начнут ходить в направлении курортов Черного и Азовского морей. Отмечается, что первые составы запустят в мае этого года, написал сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Поезда будут направляться в Анапу, Ейск, Новороссийск и Сухум. В Новороссийск поезда будут ходить каждый день в период с 28 мая по 27 августа. Время отбытия — 12:11. Прибытие в пункт назначения состоится в 08:10. Обратно можно будет уехать в период с 31 мая по 29 августа.