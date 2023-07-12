Путешествия 12 июля 2023, 14:36 Новые отели, теплый климат и отсутствие виз. Почему туристы из России выбрали Абхазию РИА «Новости» назвало плюсами отдыха в Абхазии безвизовый режим и субтропический климат Телеканал «360»

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Абхазия вошла в рейтинги самых популярных и бюджетных направлений отдыха россиян. РИА «Новости» назвало ее преимуществами безвизовый режим, транспортную доступность, теплый климат и новые отели.

Спрос на туры в Абхазию не сократился, несмотря на непогоду. Дожди размыли дороги и подтопили здания, пляжи предложили временно закрыть, но, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, массовой отмены поездок не произошло.

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Россияне выбрали Абхазию по нескольким причинам. В последние годы в Гагре, Сухуме, Новом Афоне и других популярных городах построили новые отели с бассейном, своим пляжем, благоустроенной территорией и детской площадкой.

Цены возросли. В среднем в разгар отпускного сезона двухместный номер с трехразовым питанием обойдется от пяти до 20 тысяч рублей за сутки. PR-директор туроператора «Интурист» Дарья Домостроева сообщила, что в среднем люди покупали тур на девять ночей и тратили по 31 827 рублей на человека, примерно на две тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум и Гудаута.

Перед поездкой не придется менять валюту, так как в Абхазии расплачиваются рублем. Однако во многих местах нет безналичной оплаты или банкоматов, поэтому собеседники агентства посоветовали взять бумажные деньги. В стране можно купить местную сим-карту, пользоваться мобильной связью и интернетом.

Цены на продукты примерно такие же, как в Сочи, но есть большой выбор местных угощений — сыров, копченого мяса и рыбы. Их можно купить на рынках, в ресторанах и магазинах.

Из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова и Самары в Абхазию можно доехать на поезде напрямую, из других городов — с пересадкой на другой состав или автотранспорт в Адлере. Загранпаспорт и виза туристам не понадобится. Еще одним преимуществом назвали субтропический климат.