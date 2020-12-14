Новые меры поддержки авиакомпаний разработают в начале 2021 года

Он отметил, что за результатами деятельности предприятий воздушного транспорта постоянно наблюдают специалисты. Благодаря действующим форматам помощи со стороны государства удалось сохранить персонал на уровне не ниже 90% от общего количества работников на начало нынешнего года. Вместе с тем ситуация в отрасли остается непростой и требует новых мер.

Уточняется, что правительство России выделило 23,4 миллиарда рублей авиаперевозчикам как компенсацию расходов на зарплаты сотрудников, а также лизинговые платежи и оплату стоянки самолетов. Помимо прочего, 1,5 миллиарда рублей ушло на возмещение трат при вывозе наших граждан из-за границы. Аэропортам выплатили субсидии на 10,9 миллиарда рублей.