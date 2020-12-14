14 декабря 2020, 10:08
Новые меры поддержки авиакомпаний разработают в начале 2021 года
Заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что дополнительные меры поддержки авиакомпаний планируется разработать в начале грядущего года, информирует РИА ФАН.
Он отметил, что за результатами деятельности предприятий воздушного транспорта постоянно наблюдают специалисты. Благодаря действующим форматам помощи со стороны государства удалось сохранить персонал на уровне не ниже 90% от общего количества работников на начало нынешнего года. Вместе с тем ситуация в отрасли остается непростой и требует новых мер.
Уточняется, что правительство России выделило 23,4 миллиарда рублей авиаперевозчикам как компенсацию расходов на зарплаты сотрудников, а также лизинговые платежи и оплату стоянки самолетов. Помимо прочего, 1,5 миллиарда рублей ушло на возмещение трат при вывозе наших граждан из-за границы. Аэропортам выплатили субсидии на 10,9 миллиарда рублей.