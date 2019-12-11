Новые круизные маршруты по Северному морскому пути разработали на Камчатке

Туристы, которые отправятся в 2020 году на Камчатку, смогут проехать по новым круизным маршрутам. Они пройдут по Северному морскому пути. Такое заявление сделала руководитель агентства по туризму и внешним связям региона Елена Стратонова.

Камчатский край в 2019 году принял 20 круизных судов. Почти 19,5 тысячи туристов приехали в регион именно на них. Однако Камчатка на этом останавливаться не собирается и подготовила новый план по привлечению путешественников.

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«Камчатские туроператоры уже разработали на следующий год новые арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей», — рассказала Стратонова. Ее заявление опубликовано на сайте правительства Камчатского края.

Она отметила, что на Дальнем Востоке только камчатские туроператоры занимаются организацией круизных программ по Северному морскому пути. Во время этих путешествий суда заходят в устья рек, туристов высаживают на побережье и острова.

Большим спросом такие туры пользуются не только у россиян, но и у путешественников из Германии и США. В последнее время зафиксирован рост туристического потока на Камчатку. Так, меньше чем за год полуостров посетили более 35 тысяч туристов. Этот показатель на 40% больше, чем в 2018 году. Тогда на остров приехали 25 тысяч иностранцев.