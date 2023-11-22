Путешествия 22 ноября 2023, 14:58 Новые кемпинги и глэмпинги для любителей активного отдыха откроют в Чувашии

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В Чувашии для любителей активного отдыха и автотуризма откроют новые кемпинги и глэмпинги. Например, один из них появится в этнокомплексе «Ясна», расположенном в деревне Кшауши. Об этом написал сайт Infox.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в том числе за счет средств господдержки.

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«Думаю, многие сюда будут приезжать, чтобы отвлечься от городской суеты и забот. Тем более, что этнотуры становятся все популярнее», — сказал в беседе с журналистами заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.