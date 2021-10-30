Новые горнолыжные трассы откроют на курорте Шерегеш

В предстоящем зимнем сезоне на популярном курорте Шерегеш на юге Кемеровской области будут открыты новые горнолыжные трассы длиною шесть километров. Благодаря этому общая протяженность трасс станет больше на 12%. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

«В новом горнолыжном сезоне 2021–2022 гг. в Шерегеше в секторе Б планируются к открытию еще три горнолыжные трассы общей протяженностью более шести километров», — привело агентство сообщение министерства. В общей сложности на курорте будут действовать 26 горнолыжных трасс общей протяженностью 56 километров, добавлено в сообщении.

Сектор Б является наиболее развивающимся районом кузбасского горнолыжного курорта, его еще называют Новым Шерегешем. Здесь до 2031 года будут реализованы масштабные инвестиционные проекты, среди которых построение новых гостиниц, апартаментов и подъемников. Это позволит увеличить число мест для размещения туристов, а также значительно нарастить туристический поток.

Шерегеш — один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. Официальное открытие нового 40-го зимнего сезона в Шерегеше запланировано на 13 ноября.

Главы регионов Сибирского федерального округа представили проекты по социально-экономическому развитию на совещании с вице-премьером Викторией Абрамченко. Заявки должны рассмотреть до 1 ноября. Основное внимание уделили проектам, которые связаны с развитием новых производств, в том числе по направлениям переработки полезных ископаемых, глубокой переработки древесины, развитию сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры. В частности, Кузбасс предложил план по диверсификации экономики региона на пять лет, а также развивать туристическую инфраструктуру «Шерегеша» и строить новые жилые микрорайоны.