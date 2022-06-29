Новые экскурсионный маршрут появится в Челябинской области

Туристы смогут посетить с экскурсией предприятие «Кыштымское машиностроительное объединение» в Кыштыме (Челябинская область). О новом туристическом маршруте рассказал «ФедералПресс».

Сначала на маршруте туристы увидят чугунный фонтан середины XIX века на проходной завода, который работает без единого насоса. Дальше гостей приглашают посмотреть плотину, с которой начинался город. Но гвоздем программы станет темница, где «кыштымский зверь» Григорий Зотов (основатель города Карабаш и основоположник каслинского художественного литья, бывший владелец завода) пытал своих подчиненных. Его считали отличным управленцем, и он даже имел честь полтора часа разговаривать с императором Александром I во время его визита на Урал. После смерти императора вскрылись преступления Зотова — оказалось, что он пытал неугодных подчиненных в камере в одной из частей завода, а тела замученных людей сбрасывал в городской пруд.