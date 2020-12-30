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    30 декабря 2020, 14:36

    Новые авиарейсы откроются в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Новые авиарейсы планируют запустить в аэропорту Красноселькупа в ЯНАО. Появятся три новых рейса в Тюмень, возможно появление маршрута до Салехарда. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Instаgrаm главы района Юрия Фишера.

    Фишер добавил, что летом могут открыть дополнительные авиарейсы, если будет такая необходимость в период отпусков.

    «Возможно это будет Москва, а может какие-то еще направления. Будем мониторить ситуацию», — заключил он.