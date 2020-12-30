30 декабря 2020, 14:36
Новые авиарейсы откроются в ЯНАО
Новые авиарейсы планируют запустить в аэропорту Красноселькупа в ЯНАО. Появятся три новых рейса в Тюмень, возможно появление маршрута до Салехарда. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Instаgrаm главы района Юрия Фишера.
Фишер добавил, что летом могут открыть дополнительные авиарейсы, если будет такая необходимость в период отпусков.
«Возможно это будет Москва, а может какие-то еще направления. Будем мониторить ситуацию», — заключил он.