Путешествия 23 марта 2023, 19:08 Новые авианаправления из Нижнего Новгорода откроются 26 марта

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С 26 марта в аэропорту имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде будут доступные новые направления. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Из города можно будет долететь прямыми рейсами до Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Махачкалы, Минеральных Вод. Также в списке числятся Мурманск, Новосибирск, Норильск, Оренбург, Пермь, Самара, Саратов, Сочи, Уфа и Челябинск.

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Среди зарубежных направлений доступны рейсы в Алматы, Анталью, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эш-Шейх.

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«Особенностями предстоящего сезона станут недавно открытый рейс в Минск и новый — в Ташкент», — сообщили в пресс-службе аэропорта.