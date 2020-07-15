Новость о возобновлении полетов с Турцией назвали фейком из маленькой газеты
«Сегодня утром в анталийской газете появилась короткая заметка о возобновлении полетов между нашими странами с 15 июля. При этом ни одна авиакомпания, ни один туроператор такую информацию не получали. Это уже вопрос фейковости СМИ», — поделился Дмитрий Горин.
Он также добавил, что пока никакой официальный источник не подтвердил возобновление полетов.
«Ни Минтранс, ни Росавиация, ни оперативный штаб — никто не подтвердил эти данные. Сегодня было лишь поручение президента начать переговорный процесс. Пока ни о сроках, ни о полетных программах речи не идет», — уточнил Горин.
Эксперт пояснил, что условия полетов должны будут соответствовать заявленным правительством критериям и учитывать эпидемиологическую ситуацию в странах.
«Мы все тоже этого хотим, но пока увы», — заключил Дмитрий Горин.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на Минстранс Турции сообщил о возобновлении полетов между странами с 15 июля.