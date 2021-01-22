Новосибирск получил звание новогодней столицы России в 2023 году

Столица региона получит звание «Новогодней столицы России» перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой. Это позволит привлечь к Новосибирской области больше внимания на федеральном уровне. В преддверии спортивного события строятся новая ледовая арена, станции метро, дорожно-транспортные развязки, новый терминал аэропорта Толмачево.

«Подготовка к Молодежному чемпионату мира — событию, ради которого мы сейчас строим сразу нескольких знаковых объектов, — вошла в активную фазу и будет только набирать обороты. И это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь — для новосибирцев», — заявил Травников.

Игры и матчи пройдут накануне Нового года и в праздничные дни. Именно поэтому родилась идея о присвоении Новосибирску звания новогодней столицы в 2023 году.

«Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача — подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе — как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим», — сказал Травников.

Теперь разрабатывается подробный план мероприятий по подготовке масштабного культурного события федерального уровня.