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    22 января 2021, 14:28

    Новосибирск получил звание новогодней столицы России в 2023 году

    Алена Макаренко

    Новосибирск получил звание «Новогодняя столица России» в 2022/2023 году. Инициативу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова поддержало Министерство культуры России, сообщил Infox.
    Новосибирск получил звание новогодней столицы России в 2023 году

    Столица региона получит звание «Новогодней столицы России» перед Молодежным чемпионатом мира по хоккею с шайбой. Это позволит привлечь к Новосибирской области больше внимания на федеральном уровне. В преддверии спортивного события строятся новая ледовая арена, станции метро, дорожно-транспортные развязки, новый терминал аэропорта Толмачево.

    «Подготовка к Молодежному чемпионату мира — событию, ради которого мы сейчас строим сразу нескольких знаковых объектов, — вошла в активную фазу и будет только набирать обороты. И это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь — для новосибирцев», — заявил Травников.

    Игры и матчи пройдут накануне Нового года и в праздничные дни. Именно поэтому родилась идея о присвоении Новосибирску звания новогодней столицы в 2023 году.

    «Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача — подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе — как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим», — сказал Травников.

    Теперь разрабатывается подробный план мероприятий по подготовке масштабного культурного события федерального уровня.