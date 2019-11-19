Новогодние путешествия стали популярнее

С таким заявлением Ломидзе выступила на брифинге на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?».

Туроператоры определили среднюю стоимость путешествий в новогодние праздники Подробнее

По словам Майи Ломидзе, больше россиян стали планировать новогодний отдых зарубежом, несмотря на общеэкономическую ситуацию.

«По данным туроператоров, почти сенсационная картина в этом году. Мы видим увеличение спроса на Новый год. На отдельных направлениях увеличился от 17 до 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще одна из нынешних особенностей: если в прошлом году общая картина продаж так и не определилась до середины ноября, то в этом году более-менее картина спроса сложилась в конце октября», — пояснила она.

Ранее Майя Ломидзе подчеркнула, что в этом году новогодние поездки стали дешевле.