Новая туристическая премия появилась в России

Туристическую премию «Маршрут построен» утвердили в России. Организаторами конкурса выступили медиагруппа «Комсомольская правда», а также Федеральное агентство по туризму РФ. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Премию учредили для того, чтобы популяризировать внутренний туризм, оказывать поддержку организаторам поездок и маршрутов, а также осведомить о таком отдыхе как можно большее количество людей.

Всего существует 16 номинаций. Голосование за лучшие маршруты состоится с января по март 2022 года. Итоги премии подведут в апреле.