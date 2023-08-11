Путешествия 11 августа 2023, 17:36 Новая информационная платформа для автопутешественников появилась в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый информационно-сервисный портал для автопутешественников «Горизонты России: Поехали с нами!» появился в РФ. Платформу запустила компания «Роснефть», чтобы помочь развитию внутреннего туризма.

Благодаря новой площадке люди, предпочитающие путешествовать на машине, смогут выбрать и спланировать маршрут по интересным местам с учетом придорожной инфраструктуры и заправок с подходящим видом топлива. Портал дает возможность в любой момент изменять и настраивать планируемый путь под себя.

У нас 30% населения страны путешествуют на автомобилях. Это очень большое количество людей, активных людей, — как правило, молодежь с маленькими детьми. Ирина Андрианова директор департамента информации и рекламы ПАО «НК „Роснефть“»

Агрегатор маршрутов для автопутешественников построили по модульному принципу. Сейчас на сайте доступен первый модуль, благодаря которому туристы могут познакомиться с достопримечательностями федеральной трассы М-10 «Россия», соединяющей Москву и Санкт-Петербург.

По словам Андриановой, платформа позволяет автолюбителям сразу определить, что они хотели бы увидеть во время поездки. В приложении туристы могут выбрать места для посещения не только в Москве и Петербурге, но и в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, отметила директор департамента по связям с общественностью «Роснефти».

Пользователь платформы вводит название в поисковую строку и получает набор достопримечательностей, кафе, АЗС и гостиниц. Затем ему остается собрать собственный маршрут, как конструктор.

Портал оценили эксперты, которые специализируются на путешествиях по России на автомобилях и мотоциклах. Маршруты проходят технический аудит Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга.

На платформе есть информация и для лиц с инвалидностью, для различных нозологических групп. Эта информация важна для обеспечения элементарной безопасности: люди будут знать, куда поехать, будет ли обеспечена безопасность ребенку, если путешествие семейное. Уверен, у этого портала большое будущее. Сергей Лобарев президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга

Изучить платформу для автопутешественников можно как с компьютера, так и со смартфона. Пока пользователям доступно одно направление, но уже осенью разработчики обещают проложить маршрут до Красной Поляны. Готовятся и другие направления, в том числе Золотое кольцо, Карелия, Алтай и Байкал. Также в планах маршруты для гастрономических туров.