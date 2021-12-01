Норвегия изменила правила въезда для российских туристов

Норвегия ввела новые правила для въезда российских туристов на территорию страны. Об этом «ФедералПресс» рассказали в АТОР.

«Въезд в страну разрешен лицам, обладающим действительным разрешением на проживание в Норвегии или визой, а также тем, у кого есть право на безвизовый въезд», — пояснили в организации.

При этом все туристы старше 16 лет при въезде в страну должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и пройти трехдневный карантин, по окончании которого потребуется ее один ПЦР-тест. Это касается и привитых россиян, поскольку «Спутник-V» в Норвегии не признан.