Путешествия 14 марта 2024, 18:37 Нижний Новгород попал в рейтинг лучших направлений РФ для отдыха на реках весной

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Аналитики сервиса Tvil.ru составили топ-10 российских направлений для отдыха на реках весной. Москву и Санкт-Петербург в список не включали. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Лидером рейтинга стала Казань. Второе место занял Нижний Новгород. Туда путешественники приезжают в среднем на три ночи.

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В десятку лучших также попали Волгоград, Ярославль, Иркутск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Псков, Красноярск и Самара.