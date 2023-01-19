19 января 2023, 16:19
Нижегородская область заняла 6 место в национальном туристическом рейтинге
Нижегородская область оказалась на шестой позиции при составлении национального туристического рейтинга. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Глеба Никитина.
Отмечается, что существенную роль в таком прогрессе туристической привлекательности сыграл ряд мероприятий, посвященных 800-летию города.
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Регион уступил позиции курортам Краснодарского края, Крыму, Московской области, Москве и Санкт-Петербургу.
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