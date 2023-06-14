Путешествия 14 июня 2023, 04:50 «Никому не рекомендую». Русские туристы раскритиковали отдых в «другой» Турции Русские туристы раскритиковали изменения на турецких курортах и призвали не приезжать туда Unsplash

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Российские туристы в Турции пожаловались на отдых и призвали земляков не приезжать в эту страну. Информацию о негативных впечатлениях сообщило издание «Экономика сегодня».

Многие жители России предпочитают турецкий курорт в купальный сезон, однако в этом году положение дел изменилось — турбазы заметно опустели без россиян, ведь русские путешественники занимали чуть ли не половину всех иностранцев, приехавших на отдых. Выручка отелей и ресторанов снизилась примерно на 50%, турецкие предприниматели в замешательстве.

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«Я совершила фатальную ошибку. Зимой переехала в Аланию на ПМЖ, решила перед летним сезоном открыть небольшой ресторанчик, потому что знаю, что в высокий сезон здесь нет отбоя от российских туристов. Но все случилось наоборот», — привело издание слова уроженки Краснодара Дарьи.

Женщина объяснила, что вложила в бизнес полтора миллиона рублей. В итоге сумму можно считать потерянной, ведь выручки с заведения так и не предвидится.

Российские туристы, которые все-таки поехали на отдых в Турцию, сильно раскритиковали страну. Основная причина недовольства — высокие цены. За отпуск придется отдать сумму, сравнимую с путешествием на Мальдивы. Все больше россиян склоняются к поездке в Сочи или Крым.

«Такое чувство, что вернулись из какой-то другой Турции. Цены — запредельные. Решили с мужем на пляже перекусить, заказали два салата „Цезарь“ и два алкогольных коктейля. Заплатили 2700 рублей. Это нормально?» — пожаловалась недовольная путешественница.

«Никому не рекомендую ехать в Турцию сейчас», — заявил еще один турист.

Также россияне недовольны обстановкой на курорте. Пляжи сильно загрязнены, вокруг много мусора и водорослей. Руководство будто перестало следить за территорией отдыха. Это сильно отпугивает и без того разочарованных туристов.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести карту «Прекрасная Россия», для граждан в возрасте от 18 до 22 лет. Она должна включать в себя бесплатный туризм внутри страны и работать по аналогии «Пушкинской карты».