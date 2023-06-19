19 июня 2023, 04:08
«Никаких окопов нет». Блогер съездил в Крым и рассказал о ценах и обстановке на полуострове
«Турпром»: туристка съездила в Крым и рассказала о ситуации и ценах на полуострове
Издание «Турпром» опубликовало подробный отзыв туристки-блогера, которая впервые побывала в Крыму в этом году. Девушка поделилась своими впечатлениями и рассказала о ситуации и ценах на полуострове.
Благоустройство, цены и безопасность полностью удовлетворили туристку, отметили авторы статьи. По ее словам, там спокойно, а на пляжах «никаких окопов нет». Местное население с радушием встречает путешественников.
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Девушка снимала домик с удобствами в Новом свете. Стоил он 2000 рублей за сутки. Лежаки под навесами обойдутся в 100 рублей за час или в 200 рублей на весь день. Цены в кафе и на рынке блогер назвала приемлемыми.
Она также отметила, что поездки по туристическим местам и достопримечательностям Крыма дешевле осуществлять самостоятельно, используя общественный транспорт или такси. А цены на экскурсии начинаются от 1000 рублей с человека.
Ранее аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, куда в июле отправятся российские семьи с детьми. В топ-3 направлений вошли Санкт-Петербург, Адлер и Москва. В целом россияне почти в 80% случаев выбирали отпуск внутри страны. Самой же популярной зарубежной страной стала Турция.
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