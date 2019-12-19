Нигерия возглавила рейтинг стран, опасных для путешествий ЛГБТ-туристов

Социологи выяснили, в какие страны опаснее всего путешествовать представителям ЛГБТ-сообщества. Лидером оказалась Нигерия. В первую тройку также включили Катар и Йемен.

Соответствующий рейтинг LGBTQ+ Danger Index составили специалисты онлайн-сервиса Asher and Lyric. Опубликовало его издание Independent.

Нигерию, отмечено в материале, поставили на первое место за криминализацию гомосексуализма. За нарушение закона об однополых отношениях здесь грозит до 14 лет лишения свободы либо смертная казнь. В стране запрещено и отстаивать права ЛГБТ.

Далее следуют Катар, Йемен, Саудовская Аравия и Танзания. В этих государствах гомосексуализм тоже считается уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание от порки плетьми до тюрьмы и казни.

В первую десятку также вошли Иран, Судан, Барбадос, Малайзия и Малави.

Однополые пары, говорится в статье, без опасений могут путешествовать по многим странам. Среди них наиболее благоприятной в этом плане является Швеция. Канада оказалась на втором месте, а Норвегия — на третьем.

В топ--5 наиболее благоприятных государств для представителей ЛГБТ-сообщества включили Португалию и Бельгию. Великобритания сдала позиции и опустилась на шестую строку. Следом за ней идут Финляндия, Франция, Исландия и Испания.