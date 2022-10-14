NEWS.ru: путевки в Турцию станут дороже из-за налога на проживание | 360°

Путешествия 14 октября 2022, 21:01 Поделиться Telegram

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Viber NEWS.ru: путевки в Турцию станут дороже из-за налога на проживание

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Турция с 1 января 2023 года вводит налог на проживание, который составляет 2% от стоимости всех услуг, включая проживание в отелях, гостевых домах и так далее. В разговоре с NEWS.ru гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что налог повысит стоимость путевок в Турцию.

Он объяснил, что тем, кто покупает туры «все включено», не придется платить налог отдельно, но он будет изначально включен в стоимость путевки.

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Что касается тех, кто будет приезжать в Турцию самостоятельно, а также снимать там жилье, им придется платить налог на проживание.

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Мурадян отметил, что налог на проживание уже действует во многих арабских странах, поэтому он вряд ли может удивить путешествующих россиян.

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